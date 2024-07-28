إعفاء ضريبي وغطاء سياسي.. البرلمان يكشف عن "ثقب أسود" بعمل شركات في العراق

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، يوم الأحد، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالشركات العاملة في البلاد، وقالت إن بعضها معفية من الضرائب بغطاء سياسي.

وقال نائب رئيس اللجنة، ياسر الحسيني في حديث صحفي، إن "هناك شركات استثمارية دخلت إلى العراق بغطاء جهات سياسية، وإنها محصنة من الضرائب والرسوم ويعضها معفية تماماً من الضرائب بدعم من تلك الجهات".

وأضاف الحسيني، أن "الإعفاء الضريبي للشركات الاستثمارية أوجد إقطاعيين على حساب الأموال العراقية، وأن الإعفاء شمل شركات عاملة في مشاريع المجمعات والمدن السكنية مثل مدينة الجواهري وغيرها من المدن، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية والتي كانت نسبة الضريبة فيها لا تتجاوز 2%".

وأشار إلى أن "الإعفاء الضريبي للشركات الاستثمارية سواء كانت أجنبية أو عراقية، يتم عن طريق دعم جهات سياسية خدمةً لمصالحها الخاصة".