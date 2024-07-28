الأخبار

الشيخ جنكي يُحمّل طالباني وأخيه مسؤولية بلبلة الاوضاع.. ماذا يجري في السليمانية؟


شن زعيم جبهة الشعب لاهور الشيخ جنكي اليوم الاحد هجوما عنيفا على رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وأخيه نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني،على خلفية تزايد ظاهرة قتل المواطنين والفوضى الامنية التي تعم السليمانية، محملا اياهما مسؤولية الاوضاع الأمنية الهشة في المدينة.

وقال الشيخ جنكي في تصريح صحافي، إن "بافل طالباني هو المسؤول الرئيس عن الخروقات والبلبلة الأمنية في السليمانية"، لافتا الى انه "لايمكن السكوت على ظاهرة قتل المواطنين والكسبة بدم بارد من قبل أفراد الأجهزة التابعة لقوات الاتحاد الوطني الكردستاني". 

وأضاف أن "منتسبين لقوات كوماندوس ومكافحة الارهاب التابعة للإتحاد الوطني الكردستاني يداهمون المدينة ويعتقلون المواطنين ويقتلونهم، في حين أن بافل طالباني يعرب عن دعمه ومساندته إليهم"،

لافتا الى ان "ما يجري في السليمانية من الفوضى الأمنية ليس لها مثيل في العالم خاصة أن القانون لا يسمح للقوات العسكرية بالإنتشار في مراكز المدن واطلاق النار عشوائيا، وأنه يسمح فقط للقوات الأمنية والشرطة بالانتشار في المدن". 

وأكد الشيخ جنكي انه "لايمكن القبول بهذه الممارسات اللاقانونية في السليمانية". 

وكان احد اعضاء قوات كوماندوس التابعة للاتحاد الوطني كان مرافقا لشخص قد قتل كاسبا الليلة الماضية في حي رابرين غربي مدينة السليمانية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الخدمة يدعو حملة شهادة الماجستير الى متابعة حساباتهم لغرض معرفة موعد المقابلة الخاص بهم التي تبدأ يوم غد الإثنين
تكليف اللواء سنان البياتي مديراً عاماً للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية
السوداني :وجود مفوضية مهنية ونزيهة تحافظ على حياديتها أمر لا يمكن التهاون معه
إعفاء ضريبي وغطاء سياسي.. البرلمان يكشف عن "ثقب أسود" بعمل شركات في العراق
الشيخ جنكي يُحمّل طالباني وأخيه مسؤولية بلبلة الاوضاع.. ماذا يجري في السليمانية؟
وفاة عضو مجلس النواب العراقي غاندي محمد الكسنزان
قرارات عليا تخص الاستعداد للزيارة الأربعينية والعام الدراسي الجديد
الصحة تعلن شروط عودة الأطباء المستقيلين والراغبين بالعودة الى الوظيفة
وزير الاوقاف الباكستاني يوضح حول اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق.
عمليات بغداد تصدر توضيح رسمي حول حادثة تسرب الكلور شرقي بغداد.. صاحب المعمل مطلوب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
جبار عبدالزهرة : علام هذا الاحتجاج وامريكا تستعمركم ارضا وشعبا منذ الحرب العالمية الثانية بعد ضرب بلادكم بمقبلتي هيروشيما ونكزاكي ...
الموضوع :
طوكيو تحتج على اعتداء جندي أمريكي على فتاة يابانية جنسيا
علاء سلمان : احسنتم عظم الله لكم الاجر ...
الموضوع :
الحسين ليس للشيعة وحدهم....بقلم: عبدالعزيز حسن آل زايد * كاتب من أحرار القطيف
فيسبوك