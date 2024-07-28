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وفاة عضو مجلس النواب العراقي غاندي محمد الكسنزان


توفي عضو مجلس النواب العراقي غاندي محمد الكسنزان، اليوم الأحد.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، و ببالغ الحزن والأسى انتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ د. غاندي محمد الكسنزان رحمه الله تعالى".

وأضاف البيان "سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وإياكم وعائلته و ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولم يشر البيان، إلى سبب وفاة النائب غاندي الكسنزان.

 

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر مقرب من مكتب الكسنزان ان النائب توفي إثر أزمة قلبية حادة.

 

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