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وزير الاوقاف الباكستاني يوضح حول اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق.
وكالة انباء براثا
111
2024-07-28
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وزير الاوقاف الباكستاني يوضح حول اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق.
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