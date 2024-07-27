عمليات بغداد تصدر توضيح رسمي حول حادثة تسرب الكلور شرقي بغداد.. صاحب المعمل مطلوب

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، توضيحاً حول حادثة تسرب الكلور شرقي بغداد، فيما اشارت الى انه لا زال البحث مستمراً عن صاحب المعمل "الكورة".

وذكرت القيادة في بيان، انه "تداولت بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده حدوث انفجار قناني غاز سامة وقاتلة ناتجة عن مادة (الكلور) وسيارات الاسعاف تنقل المصابين للمستشفيات في قضاء الزوراء شرقي العاصمة".

وأضافت، انه "تود القيادة التوضيح بشأن ذلك: بالساعة 1800 وردت معلومات عن وجود حالات اختناق في منطقة الولداية تحديداً بستان سامي شرقي العاصمة بغداد، وعلى الفور شرعت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية إلى مكان الحادث وتبين "تسرب غاز سام في المنطقة وبعد البحث والتحري اتضح ان السبب هو تسرب مادة "الكلور" من (مصهر للمعادن/كورة)".

وأشارت الى ان " التسرب ادى الى اختناق عدد من المواطنين من اهالي المنطقة اعلاه وتم نقلهم الى مستشفى (الامام علي، الصدر) وحالتهم مستقرة"، مبينة انه "لازال البحث جاري عن صاحب "الكورة" لألقاء القبض عليه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".