التفتيش والاغلاق يطال المقاهي ومخزن مشروبات كحولية في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (27 تموز 2024)، اغلاق اثنين من المقاهي ومخزن مشروبات كحولية والقبض على مخالفين اثنين لضوابط العمل داخله في بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إن "قطعاتنا الأمنية متمثلة بالفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من جهاز الامن الوطني وشرطة نجدة الكرادة ومركز شرطة العلوية ومديرية الأمن السياحي، تواصل عمليات التفتيش والتدقيق للقاعات والمطاعم والكوفيات وغلق الغير مجازة منها، حيث تم غلق قاعتين اثنتين "كوفي شوب" غير مجازتين ومخزن لبيع المشروبات الكحولية وتعتقل بداخله شخصين اثنين مخالفين للضوابط والشروط المعمول بها اصوليا".

وأضافت، إنه "تم تسليمه المتهمين الاثنين إلى الجهات المختصة بموجب وصل استلام أصولي".