أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم السبت، عن القبض على 30 مخالفا لشروط الإقامة في جانب الرصافة.

وذكر بيان للقيادة،: نفذت مفارز شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بفوج طوارئ الرصافة السابع، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، حملة واسعة للقبض على الأشخاص المخالفين لشروط الإقامة ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف البيان، أن "الحملة شهدت القبض على 30 شخصا من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الإقامة"، مبينا،"تم إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".