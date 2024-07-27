وزير الداخلية : اسناد امني وخدمي خلال الزيارة الاربعينية لمحافظات الفرات الاوسط

اعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري ان الخطة الامنية والخدمية لمحافظات الفرات الاوسط ستشهد اسنادا خدميا وامنيا من المحافظات الاخرى ، مشيرا الى :" ان الخطة الامنية للزيارة الاربعينية ستنطلق في الاول من شهر صفر ".

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في بابل :" سيتم تقسبم بابل الى ثلاثة اقسام امنية ، شمال بابل تحت امرة الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية والحشد الشعبي ، ووسط بابل للشرطة المحلية وافواج التدخل السريع ، وجنوب بابل بيد الشرطة المحلية والحشد الشعبي".

واضاف :" ان توجيهات مشددة وجهت لقيادة شرطة بابل بمنح الاعلاميين حرية الحركة من دون تقييد ".