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النزاهة تكشف فساداً وتلاعباً في عقود أجهزة طبية بنصف مليار دينار في كركوك


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن عمليات فسادٍ وتلاعبٍ في عقود تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ أبرمتها دائرة صحَّة كركوك بكلفة بلغت نحو نصف مليار دينار.

وافاد بيان للنزاهة "ان ملاكات مكتب تحقيق كركوك التي انتقلت إلى حسابات دائرة الصحَّة؛ لإجراء التحرّي والتدقيق، رصدت شبهات فسادٍ في عقدي تجهيز (10) أجهزةٍ خاصَّةٍ بالعمليَّات الجراحيَّة والناظوريَّة أبرمتها دائرة الصحَّة مع أحد مكاتب الأدوية بمبلغ (287,500,000) دينارٍ، مُبيّـناً أنَّ الموادَّ المُجهَّزة كانت ذات نوعيةٍ رديئةٍ ومن مناشئ غير معروفةٍ، فضلاً عن أنَّ بعض أجزائها سريعة الاستهلاك وغير متوفرةٍ في الأسواق المحليَّة إلا عن طريق المكتب المُجهِّز حصراً".

وأوضح " أنَّ الملاكات كشفت شبهات فسادٍ في عقد تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ بمبلغ (63,000,000)دينار، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة التجهيز تمَّت خلافاً للضوابط المعمول بها في الدائرة ودون وجود خطة توزيعٍ للجهاز من قبل قسم الأمور الفنيَّة في الدائرة، كما تمَّ رصد شبهات فسادٍ في عقد تجهيز "أجهزة الكيمياء" الذي أبرمته الدائرة بمبلغ (88،000،000) دينارٍ، مُنبّهاً إلى أنَّ لجنة المُشتريات قامت بالشراء من أحد المكاتب؛ بالرغم من رأي اللجنة الاستشاريَّة في الدائرة الذي وجَّه بالشراء من شركةٍ أخرى".

على صعيدٍ مُتَّصلٍ، لاحظت ملاكات المكتب وجود تلاعبٍ في مُشتريات قطاع الحويجة الأول، إذ تمَّ التلاعب في وصل تجهيز إحدى الموادّ الصادر عن شركة لتجارة الأجهزة والمُستلزمات الطبيَّة والمُختبريَّة، وتمَّت زيادة الكميَّة المذكورة في الوصل من (7900) قطعة إلى (79,000) قطعة؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر في المال العام.

وتابع" إنَّه تمَّ تحرير محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

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النزاهة تكشف فساداً وتلاعباً في عقود أجهزة طبية بنصف مليار دينار في كركوك
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