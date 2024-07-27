قوة من الحشد الشعبي تضبط صواريخ وقذائف في الأنبار

عثرت قوة مشتركة من اللواء 54 ضمن قيادة الحشد الشعبي لمحافظة الأنبار وفوج العامرية التاسع، على صواريخ وقذائف هاون تابعة لفلول “داعش” الإرهابي في قضاء العامرية.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان " ان ذلك جاء خلال عملية أمنية بناءً على معلومات دقيقة، حيث تمكنت القوة بعد تشخيص وتحديد الأهداف المطلوبة من العثور على صواريخ – وقذائف هاون تعود لفلول “داعش” الإرهابي في قضاء العامرية".

واضاف البيان" ان القوة تمكنت من رفع المضبوطات بدون أي أضرار تذكر لمنع استغلالها إرهابياً"