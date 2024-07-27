العاصي يؤكد اهمية تشكيل الحكومة المحلية على مبدأ الشراكة الوطنية بين جميع المكونات

اكد تحالف العروبة . اهمية تشكيل الحكومة المحلية على مبدأ الشراكة الوطنية بين جميع المكونات

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة الشيخ وصفي العاصي بحضور النائب الدكتورة ساهرة الغرب وعضو مجلس محافظة كركوك الشيخ ظاهر أنور العاصي وأعضاء تحالف العروبة.

واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه أهالي كركوك والمكون العربي خاصة . من بينها تحديات المرحلة المقبلة ، .

وأعرب رئيسُ تحالف العروبة الشيخ وصفي العاصي عن اهتمامه بموضوع الحصول على استحقاق المكون العربي ، وركز على أهمية تشكيل الحكومة المحلية على مبدأ الشراكة الوطنية بين جميع المكونات .

وقال العاصي أن مطالب أهالي كركوك هي مطالب عادلة ولابد من العمل لتحقيقها وأن تحالف العروبة سيكونُ عوناً وسنداً لكل أهالي المحافظة/