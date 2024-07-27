البرلمان يتحرك بعد استهداف السفارة الأمريكية لامرأة عراقية في بغداد

كشف رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، كريم عليوي المحمداوي، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة مشتركة للوقوف على اصابة مواطنة عراقية في المنطقة الخضراء بنيران السفارة الامريكية.

وقال المحمداوي في بيان ان "السفارة الامريكية تنتهك حقوق الانسان وبشكل واضح بعد تعرض احد النساء العراقيات إلى اطلاق نار وهي في محراب الصلاة".

واكد ان "هذا أمر خطير جدا ويعتبر انتهاك لحقوق المواطن"، مشيرا الى ان "لجنة الدفاع النيابية سيكون لها تحرك لايقاف هكذا انتهاكات من خلال تشكيل لجنة تحقيقية في هذا الخرق لسيادة العراق وسلامة مواطنية".

وبحسب مصادر أمنية، فإن امرأة أصيبت برصاص قناص من السفارة الأمريكية ب‍المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتخضع حاليا لعملية جراحية في إحدى مستشفيات العاصمة.