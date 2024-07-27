السوداني يلتقي محافظ ميسان ورئيس مجلسها ويؤكد توجه الحكومة نحو دعم عمل الحكومات المحلية وتهيئة مستلزمات نجاحها

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، ورئيس مجلس المحافظة مصطفى دعير المحمداوي، وذلك ضمن متابعة السوداني شؤونَ المحافظات وأداء حكوماتها المحلية، وتنفيذ الجوانب الخدمية والاقتصادية في البرنامج الحكومي.

واطلع السوداني، خلال اللقاء، على سير تنفيذ المشاريع الخدمية، ومسار تنمية البنى التحتية وإعمارها، بما يتوافق مع أولويات البرنامج الحكومي، والحاجة الفعلية للقطاع الخدمي في المحافظة، وفي إطار تلبية تطلعات المواطنين، في جميع أقضية ونواحي المحافظة.

وأكد السوداني ضرورة التكامل في العمل، والتعاون المثمر لإنجاز المهام، بين المحافظ ومجلس المحافظة، إذ إنّ معيار النجاح هو رضى المواطن، وتقديم الخدمة المتكاملة له، وتحقيق الفارق الملموس في الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مجدداً توجه الحكومة نحو دعم عمل الحكومات المحلية، وتهيئة مستلزمات نجاحها.