البصرة.. تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات

أفاد مصدر صحفي، اليوم السبت، بتظاهر العشرات من أهالي منطقة البراضعية وسط محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات.

وقال المصدر إن العشرات من أهالي منطقة البراضعية وسط البصرة تظاهروا للمطالبة بتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للمواطن البصري.

وحمل المتظاهرون، الحكومة المحلية مسؤولية التقصير في عدم متابعة إكمال المشروع الخاص بالمجاري، بعد تلكؤ عمل إحدى الشركات الإيرانية، معربين عن استغرابهم من تقصير بعض المسؤولين الذين يسكنون في منطقة البراضعية التي تعاني من مشاكل خدمية كبيرة.