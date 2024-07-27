العراق يستنكر المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدرسة تأوي نازحين في غزة

أستنكر العراق، المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدرسة تأوي نازحين في غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

واكدت وزارة الخارجية في بيان" وجوب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإيقاف استمرار سلطة الاحتلال في عملياتها العدوانية متجاهلةً قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ودعت لخارجية ، جميع الدول إلى الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الإجرامية والتصعيد العسكري والعمل بشكل جاد في المحافل الدولية للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته والامتثال للقوانين الدولية