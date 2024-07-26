التجارة تضبط كميات من الحنطة المهربة جنوب بغداد

اعلنت وزارة التجارة عن ضبط كميات من الحنطة المهربة في منطقة عويريج جنوب بغداد .

واوضح مدير عام دائرة الرقابة رياض الموسوي في بيان انه :" بناء على المعلومات والتعاون المشترك بين الدائرة والاجهزة الامنية تم ضبط عجلة محملة بالحنطة المخصصة للمطاحن ، بعد متابعتها عند خروجها من المطحنة".

وأضاف :" تم التحفظ على الكميات المضبوطة ، و اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين ، من قبل الاجهزة الامنية المختصة ".

وأشار إلى ان دائرة الرقابة اعدت خطة رقابية محكمة في مجال متابعة الاسواق التجارية والمواد الغذائية التابعة للسلة الغذائية والممنوع تداولها كونها مخصصة للمواطنين، بغية ضمان وصولها لمستحقيها دون التلاعب بها وبما يضمن تحقيق الامن الغذائي للبلد.