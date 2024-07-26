الفياض يشيد بجهود الحشد في تعزيز الاستقرار والتعاون مع القوات الامنية

عقد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم، اجتماعاً في مقر اللواء 25 بالحشد الشعبي في قضاء الحضر جنوبي محافظة نينوى.

واستمع الفياض الى شرح موجز عن الخطط الاأمنية وتحديثها وانتشار قطعات اللواء ضمن قاطع المسؤولية وحجم الاستعداد لردع اية محاولة ارهابية للنيل من أمن واستقرار المنطقة.

واشاد رئيس الهيئة بجهود قوات الحشد في تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الوثيق والمستمر مع القطعات الأمنية والاهالي، مما انعكس إيجابا على الوضع الأمني.