الأمن الوطني يفكك شبكة تجارة دولية ويضبط 200 ألف حبة من "الكبتاجون" في بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات ويضبط 200 ألف حبة من "الكبتاجون" في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان أن "مفارزه في محافظة النجف الأشرف وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من تفكيك شبكة مخدرات دولية والقبض على (3) متهمين من أفرادها وضبط (200) ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون في بغداد".

واضاف ان "العملية جرت بعد جهدٍ استخباري ومتابعة خط سير شبكة المخدرات الذي أفضى إلى كشف أساليب التهريب المبتكرة المتمثلة بإخفاء المواد المخدرة في داخل إطار عجلات الحمل وأكياس الرز ليتم توزيعها على المروجين".