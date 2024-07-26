فرقة العباس القتالية تستقبل 57 ألف طلب تطوع

كشفت قيادة فرقة العباس القتالية، اليوم الجمعة، (26 تموز 2024)، أن لجنة التطوع المركزية سجلت حتى الآن أكثر من 57 ألف متطوع من مختلف محافظات العراق، راغبين بالمشاركة التطوعية في أنشطة الفرقة وبالأخص في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

ونقل بيان لفرقة العباس، عن قائد الفرقة، ميثم الزيدي، الذي يشرف بشكلٍ مباشر على سير عمل اللجنة، أنه "تم قبول 1054 متطوع كوجبة أولى، وسيتم إرسال رسائل لهم مع كافة المعلومات الخاصة بالتواصل مع مكاتب الفرقة المدنية في المحافظات لغرض المتابعة معها بشأن استقبالهم واستكمال الإجراءات المتعلقة بالمشاركة التطوعية".

وأكد، أن "تلك الأعداد قابلة للزيادة، لا سيما وأن العمل جارٍ على قدم وساق لمراجعة باقي الأسماء المتقدمة،" لافتاً إلى، أن "العدد المستهدف خلال هذا العام هو 100 الف متطوع".

يذكر أن فرقة العباس القتالية كانت قد أعلنت عن فتح باب المشاركة التطوعية (ليس التعيين) في أنشطة الفرقة بهدف خدمة الزائرين مجاناً".