الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على تسعة ارهابيين في اربع محافظات

القت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على تسعة عناصر ارهابية في اربع محافظات.

وذكرت المديرية في بيان، انه:" بعمليات منفصلة استندت الى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات قيادات الفرق(٧ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ ) وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية ومن خلال كمائن محكمة ومداهمات على اماكن الارهابيين ، تم القاء القبض على ( ٩ ) ارهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في مناطق متفرقة من محافظات ( بغداد والانبار وكركوك ونينوى )".

واضافت :" ان الارهابيين كانوا يعملون وينتمون الى عصابات داعش الارهابية في مختلف صفوفها ، و تم تسليمهم الى جهات الطلب ميدانياً واصولياً".