توجيه من الداخلية الإيرانية حول مدة بقاء الزائرين في العراق

أصدر وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، توجيهاً حول مدة بقاء الزائرين الإيرانيين في العراق، مبيناً أن طهران اجرت مفاوضات إيجابية بشأن زيارة الأربعين.

وقال وحيدي في تصريحات صحفية إن "مختلف المؤسسات الإيرانية تشارك في إعداد الهيكل والبنية التحتية اللازمة لتنظيم دخول الزائرين الى العراق"، مشيراً الى أن "مدة إقامة الزائرين في العراق يجب ان لا تزيد عن 6 أو 7 أيام لأنه يجب توفير المساحة والإمكانية للزائرين الاخرين".

وأضاف، أن "الجهات الحكومية والمواكب والأفراد يشاركون في إعداد البنية التحتية لزيارة الأربعين"، لافتاً الى أن "طهران اجرت هذا العام مفاوضات جيدة مع الحكومة العراقية بشأن زيارة الأربعين".

وأوضح وحيدي أنه "تم إرسال أكثر من أربعة ملايين إيراني في العام الماضي لأداء زيارة الأربعين"، مؤكداً أن "أكثر من 300 ألف مواطن من دول أخرى تم إرسالهم من حدود إيران لأداء زيارة الأربعين".