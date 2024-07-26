الافراج عن مدير زراعة ديالى وخمسة موظفين آخرين بعد ايام على اعتقالهم

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، عن صدور قرار بالأفراج عن مدير زراعة ديالى وخمسة موظفين آخرين بعد ايام على اعتقالهم.

وقال المصدر ، إن "مدير زراعة ديالى و5 موظفين تم صدور قرار الافراج عنهم بكفالة بعد ايام على اعتقالهم من قبل قوة نخبة في بعقوبة بناء على مذكرات صادرة من النزاهة على خلفية مخالفات ادارية في احدى المعاملات الخاصة بالعقود الزراعية".

واضاف أن "الافراج عنهم جاء وفق المضامين القانونية التي تعطي امكانية الكفالة لهم لحين انتهاء التحقيق"، مؤكدا ان "المعتقلين عاودا لممارسة اعمالهم في الدائرة بشكل طبيعي".

ونفى المصدر أن "تكون المخالفات تتعلق بالأموال بل هي ادارية بحتة وهناك سوء في فهم الاجراءات سيتم توضيحه من خلال الاجراءات".