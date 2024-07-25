وزير الخارجية التشيكي يعلن عن قرب زيارة مرتقبة للسوداني إلى العاصمة براغ

التقى سفير جمهورية العراق في براغ، الدكتور فلاح عبد الحسن، بوزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي اليوم الخميس بمناسبة انتهاء مهام عمله في جمهورية التشيك.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن السفير أكد لوزير الخارجية التشيكي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وشدد على أهمية تطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أعرب السفير عن اعتزازه بعمله في جمهورية التشيك والحفاوة التي حظي بها خلال السنوات الماضية والتعاون من الجانب التشيكي.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية التشيكي بالجهود الطيبة التي بذلها السفير، وتطرق إلى زيارته الأخيرة إلى بغداد، مؤكداً أنها كانت على مستوى التطلعات.

وجدد الوزير التشيكي ترحيب بلاده بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين إلى العاصمة براغ.

واكد السفير تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق والارتقاء بها.