القبض على 6 أفراد باكستانيين يقومون بتسليب المواطنين في منطقة الكريعات شمالي بغداد

أعلنت قيادة شرطة الرصافة في بغداد، الخميس، عن اعتقال ستة باكستانيين يهددون مواطنين.

وقالت الشرطة في بيان، "بعد ورود معلومات تفيد بوجود اشخاص من الجنسية الاجنبية وعددهم (6) مستأجرين احد الدور السكنية ضمن منطقة الكريعات (خط سير الزوار) حيث يقومون بتهديد المواطنين وازعاجهم والتجاوز عليهم".

وأضاف البيان "تم تشكيل فريق عمل من قبل شرطة النجدة بأمرة مدير نجدة الرصافة والتوجه إلى مكان تواجدهم والقبض عليهم وتسليمهم إلى مركز الشرطة أصوليا".

وكان وزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين كشف، اليوم الخميس، عن اختفاء نحو 50 ألف باكستاني في العراق خلال زيارة محرم، دون تحديد الفترة التي اختفوا فيها