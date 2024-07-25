مستشار رئيس الوزراء .. تشكيل حكومة كركوك سيحسم خلال 20 يوماً

أكد مستشار رئيس الوزراء طورهان المفتي ، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فكك أزمة كركوك والنقاشات تحولت إلى نقاط عمل، مشيرا إلى أن الملف يسير نحو تشكيل الحكومة المحلية، وهنالك إمكانية أن يكون منصب المحافظ تدويريا بين المكونات.

وقال المفتي في بيان له ،أن أزمة محافظة كركوك معطلة منذ سبعة أشهر ولم تجر مفاوضات حقيقية منذ 20 سنة في المحافظة"، وتابع، أن "ملف المناصب في كركوك يحتاج إلى وقت لحسمها بعد نضج الأفكار مع وجود التوافق بين جميع الأطراف".

وأوضح مستشار رئيس الوزراء، أن "النقطة المهمة في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك هي منصب المحافظ مع وجود مرونة بالمناصب الأخرى..مبينا أن "منصب المحافظ سيحسم خلال الـ20 يوما المقبلة".

وبشأن حصة منصب المحافظ بين المفتي، أنه "من المتوقع أن يدار المنصب بالتدوير بين الكتل بشكل ثنائي بين الأكراد ممثلين بـ (الاتحاد الوطني الكردستاني) والعرب أو بالتدوير الثلاثي بين جميع المكونات السياسية العرب والأكراد والتركمان