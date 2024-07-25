وزيرة الاتصالات تدعو شركات تجهيز الانترنت الى التعاون مع الوكلاء واصحاب الابراج

حثت وزيرة الاتصالات هيام الياسري ، الشركات المجهزة لخدمة الانترنت عموما على الاستفادة من خبرات الوكلاء وقربهم من المواطنين ومعرفتهم بالمناطق لتشغيل خدمة الالياف الضوئية FTTH .

واشارت الياسري ، خلال لقائها اليوم الخميس بعض الوكلاء اصحاب الابراج المشغلين لخدمة الواي فاي ، الى خطط الوزارة وبرامجها بهذا الصدد واهمية التحول لخدمة الالياف الضوئية ذات النطاق العريض والسرعة العالية لمعالجة سوء خدمة الانترنت المقدمة للمواطنين بواسطة تقنية الواي فاي.

واستمعت الياسري ، إلى مقترحات بخصوص الانتقال السلس والتدريجي لخدمة الانترنت من تقنية الواي فاي الى خدمة الالياف الضوئية ، مؤكدة استعدادها لإستقبال مقترحات النقابة العامة للنقل والاتصالات للمساعدة في وضع الحلول المناسبة لأصحاب الأبراج وتنظيم عملهم بشكل لا يتداخل ويتعارض مع مشاريع الكابل الضوئي الحكومية