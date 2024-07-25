الأخبار

رئاسة الجمهورية تصدر بيانا بشأن "عفو خاص" عن مالك مصرف الشمال


أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بيانا بشأن "عفو خاص" عن مالك مصرف الشمال.

وجاء في البيان، "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي التغريدة على منصة x " للإعلامي حميد عبد الله ، بشأن مخاطبة علي الشكري بصفته رئيساً لهيأة المستشارين والخبراء، الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء لعرض الطلب المقدم إلى رئيس الجمهورية المحترم من قبل أسرة المدان " نوزاد داود فتاح الجاف " مالك "مصرف الشمال" على أنظار رئيس مجلس الوزراء لأستحصال موافقته لإصدار التوصية بالعفو الخاص".

 وأوضح البيان أن "طلب المدان نوزاد داود فتاح الجاف مقدم إلى  رئيس الجمهورية الذي أحال الطلب بدوره إلى الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية وهي تشكيل لا يتبع هيئة المستشارين والخبراء". 

وأضاف البيان "بينت الدائرة القانونية أنه لا يوجد مانع قانوني من التوصية بمنح العفو الخاص للمدان "نوزاد داود فتاح الجاف" كون جريمته من الجرائم التي يجيز القانون منح العفو عنها، إضافة لكون المدان مصاب بمرض السرطان حسب الوثائق المرفقة بالطلب المقدم إلى رئيس الجمهورية، إضافة لحصول تنازل المشتكي أمام محكمة جنح الكرادة والمرفق مع الطلب أيضا، فضلاً عن أن عمر المدان قد تجاوز 65 سنة". 

وكشف البيان "عرض رأي الدائرة القانونية على اللجنة المشكلة بهيأة المستشارين والخبراء من كل من المستشار عبد الله الزيدي والمستشار أمير الكناني ورئيس هيئة المستشارين والخبراء علي الشكري، وبينت اللجنة أنه لا يوجد مانع قانوني من منح المدان نوزاد داود فتاح الجاف " العفو الخاص كونه جريمته من الجرائم التي يجيز القانون منح العفو عنها، إضافة إلى كون المدان مصاب بمرض السرطان حسب التقارير المعروضة على اللجنة، وحصول التنازل من المشتكي ، وتجاوز عمر المدان 65 سنة".

ولفت الى أن "عُرض الرأي القانوني ورأي هيئة المستشارين والخبراء على رئيس الجمهورية كون طلب منح التوصية إلى رئيس مجلس الوزراء تدخل ضمن صلاحية فخامته، وعُرض طلب رئيس الجمهورية المحترم على رئيس مجلس الوزراء والمرسل بتوقيع رئيس هيئة المستشارين والخبراء بصفته الوظيفية، حيث وجه دولته بمخاطبة وزارة الصحة لعرض التقارير الطبية المرفقة بالطلب عن حالة المدان على اللجان الطبية المتخصصة". 

وتابع البيان "أجابت وزارة الصحة بكونه مصاب بمرض السرطان وأيدت ما جاء بالتقارير الطبية المعروضة على الدائرة القانونية وهيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية، وفي ضوء ذلك حصلت موافقة  رئيس مجلس الوزراء للأسباب المعروضة بكتاب رئاسة الجمهورية على منح العفو الخاص .

واختتم البيان "من خلال ما تم عرضه يتبين جلياً أن الأمر لا يخرج عن دائرة الاستهداف الشخصي، والإيحاء بان هناك مخاطبة شخصية من قبل رئيس هيئة المستشارين والخبراء لمنح العفو الخاص للمدان "نوزاد داود فتاح الجاف" صاحب مصرف الشمال، بعد أن حجب صاحب المنشور هذه الحقائق عن الرأي العام، فاقتضى إيضاح الحقائق بالوثائق، ونهيب بالرأي العام تحري الدقة والبحث عن الحقيقة قبل تداولت المنشورات المظللة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية النيابية تكشف عن مخالفة قانونية تخص محافظ البنك المركزي.. ماذا عن الدولار؟
رئاسة الجمهورية تصدر بيانا بشأن "عفو خاص" عن مالك مصرف الشمال
القاضي فائق زيدان: التعاون الدولي مهم في مجال مكافحة الإرهاب
محكمة استئناف أمريكية ترد دعوى شركة أمنية ضد العراق، إثر مقتل مديرها في البلاد عام 2003
واسط.. القبض على متهم محكوم غيابياً بالسجن مدى الحياة
طلب رئاسي بإصدار عفو خاص عن مدير مصرف (وثيقة)
إعتقال 25 عاملاً إعتدوا على منتسبين أمنيين في بغداد
عمليات بغداد تعتقل 20 متهمًا بينهم سحرة ومشعوذون!
إفتتاح مشاريع مهمة بمختلف القطاعات العسكرية والمدنية أبرزها انتاج سيارات كهربائية مدنية في العراق
لجنة نيابية تؤكد الحاجة الى عامين لإغلاق ملف النزوح في البلاد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك