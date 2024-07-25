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محكمة استئناف أمريكية ترد دعوى شركة أمنية ضد العراق، إثر مقتل مديرها في البلاد عام 2003


اصدرت محكمة استئناف أمريكية قرارا برد دعوى شركة أمنية ضد العراق، إثر مقتل مديرها في البلاد عام 2003، مؤكدة امتلاك بغداد حصانة سيادية.

وقال مصدر دبلوماسي عراقي، إن "شركة Wye Oak الأمريكية تقدمت بدعوى قضائية ضد العراق، تطالب بتعويض أكثر من 120 مليون دولار كتعويضات عن مقتل مديرها في العراق أواخر عام 2003 على يد مجموعة مسلحة".

وأضاف المصدر، أن "حصانة العراق السيادية أسهمت بشكل كبير برد الدعوى، وفق قانون (FSIA)، الذي استندت فيه المحكمة إلى أن العراق يتمتع بالحصانة من الدعوى؛ لأن ما حدث لمدير الشركة لم يكن له تأثير مباشر على الولايات المتحدة أو نشاطها التجاري أو الأمني أو السياسي".

وعادة ما ترفع جهات دولية دعاوى قضائية ضد العراق سواء بطلب تعويضات أو غيرها، لكن العراق وخصوصًا أمواله تتمتع بحصانة من الولايات المتحدة والبنك الفدرالي الذي يمنع استيلاء أي من طالبي التعويضات على أموال العراق".

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محكمة استئناف أمريكية ترد دعوى شركة أمنية ضد العراق، إثر مقتل مديرها في البلاد عام 2003
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