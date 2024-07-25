واسط.. القبض على متهم محكوم غيابياً بالسجن مدى الحياة

اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الخميس، القبض على متهم محكوم غيابياً بالسجن مدى الحياة في محافظة واسط.

وذكرت القيادة في بيان انه "بجهود أمنية حثيثة وبكمين محكم وبمتابعة مباشرة من قبل قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد_قاسم الفهد تمكنت مفارز قسم الشرطة القضائية من القاء القبض على متهم صادر بحقه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة".

واضافت انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتوقيفه وفق القانون لينال جزاءه العادل".