عمليات بغداد تعتقل 20 متهمًا بينهم سحرة ومشعوذون!

صرّحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن إعتقال 20 متهما بقضايا مختلفة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.

وأوضحت القيادة في بيانها، إن مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة، القت القبض على (20) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ثلاث متهمين بالتزوير والسحر والشعوذة، واخرين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة).

وبيّنت قيادة العمليات، أن القوة ضبطت (7) مسدسات، وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة.