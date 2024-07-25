إفتتاح مشاريع مهمة بمختلف القطاعات العسكرية والمدنية أبرزها انتاج سيارات كهربائية مدنية في العراق

أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الخميس، أن عام 2024 سيشهد افتتاح مشاريع مهمة بمختلف القطاعات العسكرية والمدنية أبرزها انتاج سيارات كهربائية مدنية.

وأوضح مدير الهيئة مصطفى عاتي ، أن عام 2024 سيشهد افتتاح مشاريع مهمة وحيوية، منها توطين الأعتدة المتوسطة، فضلاً عن افتتاح مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية للجانب المدني، إضافة إلى مشاريع مهمة ل‍وزارة الكهرباء، كافتتاح مصنع لإنتاج المواد المهمة التي تحتاجها محطات الطاقة الكهربائية، حسب مانقلته صحيفة الصباح الرسمية.

وبيّن عاتي، أن الهيئة ستفتتح مصانع الغلونة خلال شهر حيث سيباشر بالعمل الرئيس فيها لصناعة الأعمدة الكهربائية المغلونة وغير المغلونة والأسيجة الواقية لكل الطرق السريعة، كذلك وطنا صناعتها.

ولفت عاتي الى إعادة بناء مصنع حمورابي بالكامل، وتأهيل الخطوط الإنتاجية لإنتاج الأسلحة الخفيفة، وخلال العام المقبل سننتج الأسلحة المتوسطة"، مبيناً أن الهيئة وقعت عقوداً مهمة مع وزارة الداخلية لتجهيزها بالأسلحة الخفيفة، وكذلك سنوقع خلال الأيام القليلة القادمة طلبية كبيرة للبنادق.