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لجنة نيابية تؤكد الحاجة الى عامين لإغلاق ملف النزوح في البلاد


صرّحت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية في مجلس النواب، اليوم الخميس 25 تموز/ يوليو 2024، عن الحاجة لنحو عامين لإغلاق ملف النزوح بشكل نهائي.

وبيّن عضو اللجنة شريف سليمان، أن إغلاق ملف النزوح يحتاج لعامين تقريبا حتى تتم تهيئة المستلزمات اللوجستية في المحافظات المحررة، وبالتالي التمكن من إغلاقه بشكل نهائي، منبها إلى أن مناطق النازحين الأصلية ما زالت تفتقر للخدمات.

وتابع أن عدد النازحين خارج مخيمات النزوح يفوق أعداد القاطنين فيها بشكل رسمي، مؤكدا أن خطة العودة لم تكن بالمستوى المطلوب.

وفي وقت سابق،  أكدت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية في تصريح صحفي استحالة إغلاق ملف النزوح بموعده المقرر نهاية تموز الحالي، بسبب إخفاق تنفيذ خطة العودة وعدم توفير الخدمات اللازمة التي تحتاج إليها مناطق النازحين الأصلية.

ومن الجدير بالذكر أن  ملف النزوح في مخيمات العراق يُعدّ من الملفات الإنسانية التي زُجّت في صلب السياسة والجدل بين القوى السياسية في المشهد العراقي، ما فاقم من معاناة النازحين الذي مرّ على نزوحهم نحو 10 سنوات وهم ينتظرون إنهاء معاناتهم.

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لجنة نيابية تؤكد الحاجة الى عامين لإغلاق ملف النزوح في البلاد
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