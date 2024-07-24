محافظ النجف يبحث مع وزير الداخلية الايراني والوفد المرافق له الاستعدادات لاستقبال زوار الأربعين

بحث محافظ النجف يوسف گناوي مع وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي والوفد الحكومي المرافق له الاستعدادات الخاصة لاستقبال زوار الاربعين .

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف :" ان اللقاء كان بخصوص الاشتراك في تغطية الزيارة المليونية وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للزائرين ".

وأضاف"بيّنا للوفد الايراني دور النجف الاشرف في الزيارة الأربعينية باعتبارها محطة رئيسة للانطلاق . كما أوضحنا أنّ اهالي النجف الاشرف يستنفرون كل طاقاتهم في سبيل الخدمة ، وقد رحّبنا بالمواكب الحسينية والجهد الخدمي الذي سيشارك من قبل الجانب الايراني ".

وتابع :" اشرنا الى ان النجف الاشرف تواجه مشاكل في عملية التفويج والنقل ونسعى جاهدين لحلّ ذلك . وان النجف بحاجة الى توفير الخدمات اللازمة والضرورية ولدينا خطّة كاملة ومدروسة لذلك"