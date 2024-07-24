رفع القدرة الاستيعابية لأهم معبر حدودي مع إيران شرق العراق إلى 100 ألف زائر يوميًا

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على زيارة الأربعين، اليوم الاربعاء (24 تموز 2024)، رفع القدرة الاستيعابية لأهم معبر حدودي مع إيران شرق العراق الى 100 الف زائر يوميًا، فيما أشارت إلى ان المنفذ سيشهد لأول مرة بتاريخه تدفق أعداد استثنائية من الزائرين.

وقال عضو اللجنة اوس المهداوي في حديث صحفي، إن" اللجنة العليا المشرفة على زيارة الأربعين قررت زيادة القدرة الاستيعابية لمعبر المنذرية الحدودي في ديالى شرق العراق من 50 الف زائر إلى 100 الف زائر يوميا مع ضمان توفير الدعم اللوجسيتي ووسائل النقل".

واضاف ان" تدفق 100 الف زائر يوميا عبر المنذرية سيبدأ قبل زيارة الأربعين بحدود 10 إلى 14 يومًا ثم تصل الى مرحلة الذرورة مع بدء الزيارة، مؤكدا بان اكثر من 100 باص حكومي خصص للنقل مع تشكيل لجنة لتنظيم تدفق وسائل النقل الخاص مع ضمن تحديد الأجور".

واشار المهداوي الى ان" المنذرية سيشهد لاول مرة في تاريخه تدفق اعداد استثنائية من الزوار خلال اليوم الواحد ما يشكل تحديًا في عملية نقلهم باتجاه نقاط القطع قرب العاصمة ومنها الى العتبات المقدسة".