رفض عربي لتنصيب محافظ كردي على كركوك ومقترح بتكليف وزير لإدراتها بأمر من السوداني

أبدى منسق هيئة الرأي العربية في محافظة كركوك ناظم الشمري، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، اعتراضه على تنصيب محافظ لكركوك من القومية الكردية.

وقال الشمري في حديث صحفي إن "ما يجري حاليا في كركوك هو وجود عدم ثقة بين المكونات، وبالتالي من المستحيل الاتفاق على منصب المحافظ".

وأضاف، أن "الحل الأمثل لكركوك هو تكليف السوداني لاحد الوزراء على ان لا يكون من كركوك حتى لا يحسب على مكون معين ويقوم هذا الوزير بإدارة كركوك في المرحلة الحالية على أن يستمر مجلس المحافظة بأعمال الرقابة على الدوائر وتمشية الأمور الإدارية وتكون رئاسة المجلس بشكل دوري بين المكونات".

وأشار الشمري إلى ان "العقدة حاليًا في منصب المحافظ ولا يوجد ثقة بين المكونات والمحافظة تعاني من فراغ إداري بعد احالة المحافظ راكان الجبوري على التقاعد، وبالتالي فأن الخطوة الأفضل هي بتكليف احد وزراء السوداني بإدارة كركوك".

ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.

وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي قد دعا في (9 تموز 2024) إلى عقد جلسة مجلس محافظة كركوك في مبنى المجلس في الساعة الواحدة بعد الظهر.

وبمقتضى القانون، كان الخامس من شباط آخر موعد لاجتماع مجلس محافظة كركوك بناء على دعوة من المحافظ، لكن لعدم اتفاق الأطراف المشاركة في المجلس على تشكيل الحكومة المحلية لم تعقد الجلسة.

ويتكون مجلس محافظة كركوك من 16 عضواً ولانعقاد جلسته لا بد من حضور الأغلبية المطلقة في الجلسة وهي تسعة أعضاء.