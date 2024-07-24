الإطاحة بساحر يستغل النساء جنسياً ومادياً في اربيل

أعلن جهاز أمن أربيل (الآسايش)، اليوم الاربعاء (24 تموز 2024)، الإطاحة بمتهم يدعى علما بالسحر والشعوذة، مؤكدا أنه متورط باغتصاب النساء وابتزازهن إلكترونيا.

وقال الجهاز في بيان إن "معلومات وردت من قبل مواطنين بان شخصاً باسم (شيخ شاباز) فتح حساب على شبكة التواصل الاجتماعي باسم (السحر والشعوذة بضمان) وقام بالاعتداء جنسياً على بعض السيدات وسجل فيديوهات لهن".

وأضاف أنه "بعد التحقق وتعقب المدعو (شيخ شاباز) من قبل قواتنا، تم التعرف على هويته باسم (ف، ش، ا)"، مشيرا إلى أنه "بأمر من قاضي تحقيق امن اربيل ألقينا القبض عليه".

وأوضح الجهاز أنه "اثناء التحقيق اعترف المشعوذ (ف، ش، ا) بجريمته واستغل (السحر والشعوذة) ليعتدي على سيدات وسجل فيديوهات وهددهم بها مقابل الحصول على المال"، لافتا إلى أن "المتهم له سوابق في قضايا وتم القبض عليه سابقا بتهمة قطع الطرق".