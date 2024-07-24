السفير التركي في بغداد يؤكد دعم بلاده لجهود العراق في تعزيز التنمية والاستقرار

أكد السفير التركي في بغداد / أنيل بورا إينان / دعم بلاده لجهود العراق في تعزيز التنمية والاستقرار مشيراً إلى تطور قنوات الحوار بين البلدين في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة.

وقال إينان في تصريح صحفي نشر هنا اليوم الاربعاء : إن العراق "بلد عانى من الاحتلال والصراعات وعنف المنظمات الإرهابية القاسية لأكثر من 40 عاماً" وان تركيا تتفهم جيدا مخاوفه في هذا الشأن باعتبارها دولة مجاورة تعاني من الإرهاب .

وأشاد السفير التركي بالتقدم الكبير الذي أحرزه البلدان في مكافحة الارهاب وتفعيل الآلية الأمنية رفيعة المستوى في هذا السياق، عقب زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق في آب الماضي .

وأشار إلى أنه جرى تصنيف تنظيم PKK / حزب العمال الكردستاني / كونه يشكل "تهديداً مشتركاً" للبلدين في الاجتماع الذي عقد في أنقرة في /كانون الأول 2023، وأُعلن أنه "تنظيم محظور" في اجتماع آذار 2024.

وأوضح اينان أن العمليات العسكرية المستمرة للقوات المسلحة التركية في شمال العراق تجري مع الاحترام الكامل لسلامة أراضي العراق، وتهدف إلى القضاء على تنظيم PKK الإرهابي الذي يهدّد الأمن القومي لتركيا والعراق.

وعلى صعيد آخر قال السفير التركي: "هناك تطورات إيجابية ظهرت في العراق مؤخراً، ويبدو أنه يعمل بسرعة من خلال اتخاذ خطوات ملموسة على تعزيز آلية الدولة في السياسة الخارجية والداخلية وان "العراق يتخذ خطوات إيجابية لاستعادة ثقله السابق في السياسة الخارجية".

وأوضح أن بلاده تريد زيادة الحوار في مجالات التعاون وتنويع قنوات الحوار، وتولي أهمية للاتصالات على مستوى القيادة. كما ترغب تركيا دائماً، وتدعم استمرار العملية الديمقراطية التي تتقدم بطريقة سليمة في العراق.

وفي معرض حديثه عن قضية المياه بين تركيا والعراق اكد إينان أن الرئيس أردوغان ينظر إلى قضية المياه من منظور إسلامي وإنساني، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية الموقعة في موضوع المياه، وأنه مع قدوم الشركات التركية إلى العراق بهذه الاتفاقية، ستعمل أنقرة وبغداد على تشييد البنية التحتية للمياه في العراق معاً.

وفي حديثه عن مشروع طريق التنمية، ذكر إينان أن المشروع هو مشروع عراقي، وأن التقدم السريع مطلوب في هذا الصدد. وقال: "نلاحظ أن المشروع في ميناء الفاو يتقدم بسرعة، ومع ذلك، نعتقد أنه ينبغي تسريع مشروع طريق التنمية بشكل عام".