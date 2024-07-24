الأخبار

القاضي حنون: هيئة النزاهة تُولي اهتماماً كبيراً للتعاون والتنسيق مع المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة


أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، اهتمام الهيئة الكبير للتعاون الدوليّ والتنسيق مع المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة، لا سيما تلك التابعة للأمم المُتًّحدة خلال لقائه في مقرِّ الهيئة كرستينا البرتين مدير مكتب الأمم المُتَّحدة المعنيّ بالمُخدَّرات والجريمة (UNODC) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونوه حنون، بحسب بيان للهيئة بـ"إبرام الهيئة للعديد من مُذكَّرات التفاهم الثنائيَّة مع عدَّة دولٍ في إطار الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد، وامتثالاً للالتزامات الواردة فيهما"، مُبيّـناً أنَّ "تلك المُذكَّرات المُبرمة والأخرى التي في طريقها للإبرام تسهم في تبادل الخبرات وتطوير مهارات ملاكات الأجهزة الرقابيَّة، لا سيما في مجال منع الفساد والوقاية منه وجهود مكافحته، والمُساهمة بتسهيل طلبات المُساعدة القانونيَّة في التسليم والاسترداد، وتذليل المُعوّقات التي قد تعترضها".

وأشاد حنون بـ"التعاون والتنسيق الكبيرين بين الهيئة والمُنظَّمات التابعة للأمم المُتَّحدة، لا سيما مكتب الأمم المُتَّحدة المعنيّ بالمُخدَّرات والجريمة (UNODC)، مُشيراً إلى أنَّ الشراكة بينهما أفضت لعقد الكثير من البرامج والورش والندوات، ومنها العمل على تطوير مُدوَّنة سلوك وبرامج الامتثال الخاصَّة بمكافحة الفساد في القطاع الخاصِّ، مُتطرّقاً لبعض إجراءات الهيئة في الاهتمام والتركيز على التعاون الدوليّ، ومنها تطوير ملاكات الهيئة العاملة في هذا المضمار،  وتوسيع التشكيل الإداريّ الذي يعملون تحته".

وأردف إنَّ "الهيئة تدأب على تقديم مشاريع على المستوى الدوليّ تواءم المشاريع الوطنيَّة ويكون لها قبولٌ في الاتفاقيَّة الأمميَّة، مُتطرِّقاً للاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد السدادسيَّة المُزمع رسمها بالتعاون مع (UNODC)، والتي تشمل فئاتٍ لم تشمل سابقاً، مُنوّهاً بالعمل على تطوير ملاكات الهيئة في مجال الصحافة الاستقصائيَّة والإعلام الحكومّي، وأهميَّة هذا الجانب في "معركتنا ضدَّ الفساد"، مُنبّهاً إلى أنَّ "المعركة الإعلاميَّة تسهم في دعم المعركة التي يخوضها مُحقّقونا ضدّ مُرتكبي جرائم الفساد، فهم يسهمون بتوعية المُواطنين عبر نقل المعلومات وفضح المُتجاوزين على المال العام، ونشر ثقافة النزاهة وقدسيَّة المال العام بين أوساط المُجتمع".

 ووفقا للبيان، أثنت ألبرتين على "التطوُّر في عمل الهيئة، واستجابتها للالتزام بمُقرِّرات الاتفاقيَّات الدوليَّة، وتعاونها مع المُنظَّمات التابعة للأمم المُتَّحدة، مُؤكِّدة أهميَّة العمل المُشترك الذي أفضى إلى مُخرجاتٍ إيجابيَّةٍ، مُبيّنة أنَّ (UNODC) يعمل مع الهيئة؛ لتطوير القدرات الرقابيَّة ويعدُّها من أهمّ أولويَّاته".

فيما أكد علي البرير مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODCفي العراق على "استمرار التعاون بين الجانبين، وأهميَّة متابعة  الملاحظات التي تمَّ التطرُّق لها في الاجتماعات السابقة، فضلاً عن إشادته بعمل الهيئة والأعضاء المُتواصلين معه منهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رفع القدرة الاستيعابية لأهم معبر حدودي مع إيران شرق العراق إلى 100 ألف زائر يوميًا
رفض عربي لتنصيب محافظ كردي على كركوك ومقترح بتكليف وزير لإدراتها بأمر من السوداني
الإطاحة بساحر يستغل النساء جنسياً ومادياً في اربيل
اجتماع أمني في نينوى لمواجهة مخاطر العفو عن الإرهابيين في سوريا
السفير التركي في بغداد يؤكد دعم بلاده لجهود العراق في تعزيز التنمية والاستقرار
لا دور ثالث رغم المناشدات.. لجنة نيابية تكشف عن تعديلات بامتحانات الدور الثاني
القاضي حنون: هيئة النزاهة تُولي اهتماماً كبيراً للتعاون والتنسيق مع المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة
النزاهة توقع بضابط في شرطة ميسان متلبساً بجريمة الرشوة
بيان مشترك لوزارتي الدفاع العراقية والأمريكية
السوداني يجتمع بوفد شركة KBR الأمريكية الهندسية الاستشارية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك