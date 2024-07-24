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السوداني يجتمع بوفد شركة KBR الأمريكية الهندسية الاستشارية


اجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، بوفد شركة KBR الأمريكية الهندسية الاستشارية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "السوداني، اجتمع بوفد شركة KBR الأمريكية المختصة بالحلول الهندسية والتكنولوجية، المتعاقدة مع الحكومة عبر وزارة التخطيط في مجال تقديم الاستشارة للمشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة، بحضور السادة؛ وزير التخطيط، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات، وعدد من المستشارين".

وأضاف، إن "الاجتماع شهد استعراض عمل الشركة الذي يتضمن دعم وزارة التخطيط في المهام الفنية والاقتصادية والقانونية والتجارية وغيرها، وتقييم المشاريع ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى الإشراف على التنفيذ، حيث تمت إحالة عدد من المشاريع للشركة بهدف دراستها، وهي مشاريع إستراتيجية خططت لها الحكومة ضمن برنامجها، وسياستها التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد بجميع قطاعاته، بما يساعد في تنويع مصادر الدخل، وإحداث تنمية اقتصادية تنعكس آثارها على جميع القطاعات التنموية".

وأبدت الشركة، بحسب البيان، "استعدادها لتقديم المساعدة في رقمنة التقارير الحكومية، وتخزين البيانات واسترجاعها، وكذلك العمل مع صندوق العراق للتنمية في تبسيط التقارير والإجراءات اللاحقة، وفي مجال جذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد خيارات التمويل للمشاريع الرئيسة".

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السوداني يجتمع بوفد شركة KBR الأمريكية الهندسية الاستشارية
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