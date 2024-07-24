المندلاوي يوجه بالاسراع في انضاج مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي

وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة ، محسن المندلاوي ، اللجان المعنية ، بالاسراع في انضاج مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.

وقال المندلاوي في بيان :" اكملنا اليوم القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، ووجهنا اللجان المعنية بالاسراع في انضاجه لاهميته في انصاف ابطالنا المضحين، وسنبذل كل ما بوسعنا ، كرئاسة مجلس النواب ، لاستكمال خطوات تشريع هذا القانون المهم وفاءً لشهدائنا وجرحانا من ابطال معركة الانتصار على الارهاب ".

واضاف :" في الوقت الذي نجدد فيه عهدنا بدعم التشريعات التي تنصف ابناء شعبنا، بل ونعتبرها من اقدس واجباتنا كوننا ممثلين عنهم، فاننا نرفض وبشدة ما يصدر عن البعض من اساءة بحق من قدموا آلاف الشهداء قربانًا لتراب العراق، ونؤكد ان مشاريع استهداف المجاهدين ونكران دورهم وانسجامه مع ما يصدر عن قوى الارهاب والظلام ،تزيدنا كسلطة تشريعية ، ايمانًا بضرورة المضي في انجاز هذا القانون خدمة لشعبنا ووطننا "