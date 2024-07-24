الإعلام والاتصالات تتريث بتعليق رخص المؤسسات الإعلامية

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، تريثها بتعليق رخص المؤسسات الإعلامية لحين إكمال إجراءاتها القانونية.

وقال بيان للهيئة إن "مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات، عقد جلسته الدورية برئاسة بسام سالم الزيدي وبحضور أعضاء مجلس المفوضين للتصويت ومناقشة عدد من القوانين والقرارات المتعلقة بشركات الهاتف النقال والخدمات المقدمة من قبلها".

وأضاف، إنه "تم بحث مشروع انشاء قمر صناعي عراقي متعدد الأغراض، لما لهذا المشروع من أهمية كبرى في الجوانب الاقتصادية والجيوسياسية والخدمية، إضافة إلى المصادقة على اللائحة المرفقة الخاصة بترخيص المحطات الأرضية الثابتة والبحرية والمحمولة بالطائرات للخدمات الفضائية".

وقرر مجلس المفوضين، بحسب البيان، "استضافة رئيس شبكة الإعلام العراقي وأعضاء مجلس الأمناء لبحث تنظيم بروتوكول عمل تعاون لبناء مدينة إعلامية وإعداد وتدريب الكوادر".

وأشار البيان إلى أنه "تم التصويت على قرار من شأنه التريث في تعليق سحب الرخص الممنوحة للمؤسسات الإعلامية لحين إكمال إجراءاتها القانونية المتعلقة بالمؤسسات الحكومية الأخرى مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".