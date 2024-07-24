بعد نتائج السادس.. إليك الحدود الدنيا للقبول في كليات المجموعة الطبية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول في كليات المجموعة الطبية ضمن الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.

وأفاد الناطق باسم الوزارة، حيدر العبودي، بأن هيئة الرأي في الوزارة، حددت معدلات التقديم والتنافس للقبول في كليات المجموعة الطبية، استنادا إلى صلاحياتها القانونية في إدارة ملف القبول في الجامعات العراقية، وإرساء خط الشروع باتجاه تنظيم مقتضيات العام الدراسي (2024 ـ 2025) وتوفير بيئة تنافسية عادلة تضمن استيعاب مؤشر أعداد الطلبة في التخصصات الأكاديمية كافة.

وأضاف أن الهيئة حددت معدل التقديم والتنافس للقبول في كليات الطب البشري للطلبة الحاصلين على معدلات 95 بالمئة كحد أدنى للقبول في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية، إضافة إلى تحديد معدلات التقديم والتنافس للقبول في كليات طب الأسنان والصيدلة، بما لا يقل عن معدل 85 بالمئة في الجامعات والكليات الأهلية.

وأشار العبودي في السياق ذاته، إلى أن الهيئة قررت أيضا إلغاء جميع الامتيازات الممنوحة ضمن بوابات القبول لأي فئة من الفئات، عدا تلك المنصوص عليها قانونا، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.