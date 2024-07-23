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إطفاء تام للكهرباء والماء يوزع عن طريق المولدات في النجف الاشرف


أصدر فرع توزيع كهرباء النجف، اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن حدوث عارض فني على خط قادسية/غازية أدى الى حدوث إطفاء جزئي للمحافظة وخروج محطات 132k.v عن العمل، فيما اشارت مديرية الماء الى ان العارض إثر على المغذي لمشاريع الماء الرئيسية مما أدى الى حدوث إطفاء جزئي في المحافظة.

وذكرت دائرة العلاقات والإعلام ل‍كهرباء النجف، في بيان انه "إلى أهلنا في محافظة النجف الأشرف الكرام نود إعلامكم، بحدوث عارض فني على خط قادسية/غازية أدى الى حدوث إطفاء جزئي للمحافظة وخروج محطات 132k.v عن العمل ومنها:

1- الكوفة 132 والتي أثرت على مناطق ميسان والمتنبي والسهلة والسراي والرشادية

2- النداء 133 والتي أثرت على مناطق النداء والمجمعات السكنية الكرار والاميرات والسلام وقرية الغدير الاولى والثانية

3- شمال النجف والتي أثرت على مناطق كندة وتموز ودور السمنت والبراكية وال عيسى

4- العتبة والتي أثرت على مناطق المدينة القديمة المشراق والبراق والعمارة والحويش والسوق الكبير

5- النجف الثانوية والتي أثرت على مناطق المعلمين والتضامن والسعد وأبو خالد والجديدات والشرطة

6-المطحنة والتي أثرت على مناطق الوفاء والعسكري والجزيرة

7- الاطارات الجديدة والتي أثرت على مناطق ناحية الحيدرية".

من جانبها، أعلنت مديرية ماء النجف، انه "نود اعلامكم بحدوث عارض على خط الكهرباء المغذي لمشاريع الماء الرئيسية في المحافظة، مما أدى الى حدوث إطفاء جزئي للمحافظة"،

وأشارت الى انه "يتم حاليا تشغيل المشاريع المائية من طاقة المولدات لحين عودة الطاقة الكهربائية اليها".

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إطفاء تام للكهرباء والماء يوزع عن طريق المولدات في النجف الاشرف
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