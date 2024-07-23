العراق يحدد موعداً لانسحاب الامريكان والولايات المتحدة تنفي

حددت مصادر عراقية لرويترز، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، موعدا لبدء انسحاب القوات الامريكية من العراق، بينما أكدت مصادر أمريكية أنه لم يتم التوصل الى أي اتفاق رسمي حتى اللحظة.

وقالت المصادر إن "وفدا من الحكومة العراقية سيجتمع هذا الأسبوع مع القيادة الامريكية في واشنطن لبحث تفاصيل الانسحاب، وتتوقع الشروع بانسحابها في سبتمبر من هذا العام، وتنهيه في سبتمبر العام القادم".

فيما أوضحت مصادر أمريكية أن "المباحثات لم تفضي حتى الان الى موعد متفق عليه للانسحاب الأمريكي، او جدولة لخروج القوات بشكل تدريجي، وأن المباحثات ما تزال مستمرة، ولم يتم التوصل الى أي اتفاق رسمي حول التفاصيل حتى اللحظة".

يشار الى الإدارة الامريكية أعلنت خلال بداية تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤوليته، نيتها سحب القوات الامريكية من العراق بشكل كامل، الامر الذي لم يتحقق خلال الفترة الماضية نتيجة للمعطيات السياسية المتغيرة في المنطقة بحسب رويترز.