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النائب نايف الشمري يؤكد ان السجناء الذين أطلقت سراحهم قوات "قسد" لم يدخلوا الى الأراضي العراقية


أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، النائب نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، ان السجناء الذين أطلقت سراحهم قوات "قسد" الديمقراطية لم يدخلوا الى الأراضي العراقية، فيما اشار الى ان الحدود مؤمنة بالكامل.

وقال الشمري في حديث صحفي انه "تداولت بعض وسائل الاعلام بعد إطلاق قوات (قسد) الديمقراطية للسجناء الموقوفين والمحكومين سابقاً لديها، انهم حاولوا الدخول الى الأراضي العراقية"،

مشيرا الى ان "الموصل مستعدة اتم الاستعداد للدفاع عن ارض العراق من خلال قواتنا العراقية الموجودة من الجيش العراقي وقوات الحدود التابعة الى وزارة الداخلية والحشود العشائرية الموجودة في المناطق وكذلك أهالي الموصل البالغ عددهم 5 مليون نسمة والذين سيكونون عوناً لكل القوات الأمنية".

وتابع الشمري، ان "اثارت هذه الاشاعات من البعض غرضها حدوث ارباك لدى المواطن العراقي"، مؤكداً ان "الحدود مؤمنة بشكل كامل من قبل قيادة المنطقة السادسة والجيش العراقي ولا يوجد أي خرق فيها وهي محصنة بالكامل بالصبات الكونكريتية والخنادق الشقية والاسلاك شائكة وكاميرات المراقبة، فضلاً عن وجود الابطال على سواتر الحدود المستعدين لمقاتلة التنظيمات الإرهابية".

وبين، ان "الوضع الأمني مستقر جدا في محافظة نينوى وعلى المواطنين ان لا يعتمدوا على الاشاعات التي يريد البعض اثارتها من اجل زعزعة الامن والاستقرار في المحافظة".

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النائب نايف الشمري يؤكد ان السجناء الذين أطلقت سراحهم قوات "قسد" لم يدخلوا الى الأراضي العراقية
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