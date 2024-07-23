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طهران تدعو السوداني لزيارتها


أفادت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، بدعوة طهران لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى زيارة طهران لحضور تنصيب الرئيس بزشكيان.

وأكدت أن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي وخلال حضوره المؤتمر الإقليمي الثاني لمكافحة المخدرات لدول جوار العراق في بغداد، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

ويوم أمس أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، مجتبى يوسفي عن حضور خمسة رؤساء جمهورية و10 رؤساء برلمان في حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان.

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