الداخلية تعلن القبض على اثنين من تجار المخدرات الدوليين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، (23 تموز 2024)، عن إلقاء القبض على إثنين من تجار المخدرات الدوليين في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان،، انه "وفي عملية نوعية ألقت قوة مديرية مخدرات بغداد الكرخ وبإشراف مديرها، القبض على تاجري مخدرات دوليين، وبحوزتهما أكثر من 85 كيلوغرام من حبوب الكبتاجون المخدرة".

وأشار الى "توقيف المتهمين وفق احكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات واحالة المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما الى جهة الاختصاص".