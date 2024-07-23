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لجنة الأمن والدفاع النيابية تطمئن المواطنين: حدودنا مع سوريا مؤمنة واختراقها مجازفة تنتهي بـ"الموت"


أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، ان حدود العراق مع سوريا مؤمنة بالكامل واختراقها مجازفة تنتهي بـ"الموت"، مبينة أن إطلاق مئات الإرهابيين في سوريا لن يشكل تهديداً على امن البلاد.

وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر في حديث صحفي إن "لجنة مركزية تعمل منذ أكثر من 4 سنوات على ملف تعزيز امن حدود العراق مع دول الجوار وخاصة سوريا بسبب التهديدات الأمنية في ظل وجود مخيم الهول الذي يمثل قنبلة بشرية موقوتة هي الأخطر على مستوى الشرق الأوسط والعالم في تقييمنا الأمني".

وأضاف أن "حدود العراق مؤمنة مع سوريا من خلال 3 احزمة أمنية مزودة بكاميرات وابراج، فضلاً عن تفعيل البعد الاستخباري"، مؤكداً ان "إطلاق قسد المئات من معتقلي داعش وغيرهم من السجون مؤخرا لن يشكل تهديداً على امن البلاد لان كل اجراءات ضبط الحدود موجودة واي اختراق يمثل مجازفة تنتهي بالموت".

وأوضح اسكندر ان "وضع العراق في 2024 يختلف عن 2014 من ناحية القدرات والامكانيات، ولا يمكن العودة للمربع الأول".

هذا وأطلقت قوات "قسد"، أمس الاثنين، سراح 111 متهما بالإرهاب من سجن علايا في القامشلي بموجب عفو صادر عنها، مؤكدة انها تتجهز لإخراج دفعات أخرى خلال الفترة القريبة، ليصل إلى نهاية العام إلى 1500 إرهابي.

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لجنة الأمن والدفاع النيابية تطمئن المواطنين: حدودنا مع سوريا مؤمنة واختراقها مجازفة تنتهي بـ"الموت"
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