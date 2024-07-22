نائب: الاقليم السني مرفوض ويهدد وحدة العراق وأمنه

اكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري، رفضه الدعوات الطائفية لفكرة إنشاء أقاليم أخرى، مضيفا انها تهدد وحدة العراق. .
وقال اليساري في حديث صحفي، ان " الدعوات الطائفية لفكرة إنشاء اقليم أخرى في البلاد بأنها تهدد وحدة العراق وأمنه ".
وأضاف أن " هناك اعتراضات سياسية على عدم المضي بإنشاء اقليم سني في الوقت الراهن لأن فيه خطر على وحدة العراق ارضا وشعبا ".
وأشار إلى أن " فكرة إنشاء الاقليم حق دستوري الا أن الظروف الحالية غير ملائمة"، لافتا إلى أنه "ليس هناك أي مقبولية لهذا المشروع ".
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