نائب: الاقليم السني مرفوض ويهدد وحدة العراق وأمنه

اكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري، رفضه الدعوات الطائفية لفكرة إنشاء أقاليم أخرى، مضيفا انها تهدد وحدة العراق. .

وقال اليساري في حديث صحفي، ان " الدعوات الطائفية لفكرة إنشاء اقليم أخرى في البلاد بأنها تهدد وحدة العراق وأمنه ".

وأضاف أن " هناك اعتراضات سياسية على عدم المضي بإنشاء اقليم سني في الوقت الراهن لأن فيه خطر على وحدة العراق ارضا وشعبا ".

وأشار إلى أن " فكرة إنشاء الاقليم حق دستوري الا أن الظروف الحالية غير ملائمة"، لافتا إلى أنه "ليس هناك أي مقبولية لهذا المشروع ".