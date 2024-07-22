السياسي سعد المطلبي: المفاوض العراقي قد يتعرض للرشى في واشنطن

عزا السياسي سعد المطلبي، اليوم الاثنين، نقل المباحثات العراقية الامريكية بشأن انهاء التواجد الأمريكي الى واشنطن الى محاولة رشى المفاوض العراقي والتأثير علية.

وقال المطلبي في تصريح ل /المعلومة/، "المفاوض العراقي قد يتأثر بالمغريات التي ستقدم له في واشنطن لحرف مسار المفاوضات"، مشيراً الى ان "نقل المفاوضات الى واشنطن مدروس امريكياً لتخويف ومحاصرة أفكار المفاوض العراقي في واشنطن".

وتابع ان، "ما حصل في الكويت من رشى يعد وسم تأريخي بحق للمفاوض العراقي، خاصة وان الامريكان يجيدون ممارسة منح الرشى والاغراءات الكثيرة"، لافتاً الى ان "عدم الكشف عن أسماء اللجان من قبل الحكومة العراقية غياب للشفافية واخفاء للحقائق".

وأعلنت السفيرة الامريكية رومانسكي اليوم عن بدء المحادثات الامريكية العراقية في واشنطن من اجل انهاء التواجد الأمريكي في العراق، وسط تحذيرات سياسية عراقية من انحراف مسار تلك المفاوضات بسبب الضغوط الامريكية على الوفد العراقي.